La scheda. Il promettente Sozza e il Napoli si incontrano solo in trasferta

Per la 26° giornata del campionato di Serie A il Napoli affronta il Cagliari in trasferta. La partita sarà diretta dall’arbitro Sozza.

Questa la sestina arbitrale designata per Cagliari-Napoli in programma lunedì 21 febbraio alle ore 19:00 allo Sardegna Arena:

ARBITRO: Daniele SOZZA di Seregno;

assistenti di linea: Meli e Lo Cicero;

IV uomo: Volpi;

addetto al VAR: Valeri;

assistente al VAR: Raspollini.

Simone Sozza, 34enne impiegato milanese della sezione arbitrale di Seregno, è un ex difensore che ha iniziato ad arbitrare nel 2004 all’età di 17 anni. Nel 2012 fa il suo approdo in Serie D e fa il suo esordio in Serie A il 27 gennaio 2020 in Parma-Udinese 2-0 e in totale vanta 17 presenze.

Arbitro tenuto in grande considerazione dal mondo arbitrale tende a usare poco i cartellini ma fischia facilmente un calcio di rigore. Preferisce dialogare con i calciatori in campo puntando a una gestione serena della gara anche se ha la giusta personalità e determinazione per tenere una gara in pugno e per non farsi condizionare dal più esperto Valeri al VAR.

Sozza è alla sua prima volta con il Cagliari.

Sono invece 2 i precedenti del Napoli con Sozza entrambi in questa stagione:

Fiorentina-Napoli: 1-2

Juventus-Napoli: 1-1.

