La scheda. Il San Paolo non ha dimenticato le polemiche per l’arbitraggio di Di Bello con il Cagliari

Per Napoli-Atalanta, gara della quarta giornata del campionato di Serie A 2020-21 in programma allo stadio San Paolo sabato 17 ottobre alle ore 15:00, è stata designata la seguente sestina arbitrale:

ARBITRO: Marco DI BELLO di Brindisi;

assistenti di linea: Passeri-Tegoni

IV uomo: Pasqua

addetto al VAR: Nasca

assistente al VAR: Preti

Marco Di Bello, 39enne bancario di Brindisi, è alla sua decima stagione nella CAN di Serie A e Serie B. Internazionale dal gennaio 2018 ha diretto 106 partite in Serie A. In questa stagione ha già diretto Roma-Juventus 2-2.

Di Bello vanta 11 precedenti con il Napoli e gli azzurri hanno ottenuto 9 vittorie e 2 sconfitte. La scorsa stagione ha diretto due gare degli azzurri al San Paolo: Napoli-Cagliari 0-1 (terminata tra le polemiche per 2 rigori netti non fischiati agli azzurri e con l’espulsione di Koulibaly) e sempre al San Paolo Napoli-Parma 1-2 (con l’esordio sulla panchina azzurra di Gattuso).

Sono 11 anche i precedenti dell’Atalanta con Di Bello e i bergamaschi hanno ottenuto 4 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte.

Di Bello ha già arbitrato una sfida tra Napoli e Atalanta. La gara della 2° giornata del campionato 2017-18 giocata al San Paolo il 27 agosto 2017 è terminata 3-1 per il napoli con i gol di Cristante (A), Zielinski (N), Mertens (N), Rog (N).

Arbitro dalla buona personalità che predilige interrompere poco il gioco anche se eccede nell’uso dei cartellini. È ritenuto uno dei migliori arbitri dell’organico della CAN di Serie A.

