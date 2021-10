La scheda. La prima volta del Napoli con l’arbitro Serra

Per Napoli-Bologna della decima giornata del campionato di Serie A 2021-22 è stata designata una sestina arbitrale guidata dall’arbitro Serra.

Questa la sestina completa designata per la gara in programma allo stadio Diego Armando Maradona giovedì 28 ottobre alle ore 20:45:

ARBITRO: Marco SERRA di Torino;

assistenti di linea: De Meo e Rossi;

IV uomo: Massimi;

addetto al VAR: Mariani;

assistente al VAR: Lo Cicero.

Marco Serra, 39enne impiegato di Torino, è alla sua stagione in Serie A dove ha esordito il 26 aprile 2016 in Empoli-Verona 1-0. Finora in Serie A ha arbitrato appena 8 partite delle quali 2 in questa stagione (Milan-Cagliari 4-1 ed Empoli-Atalanta 1-4).

Serra rientra tra le nuove leve sulle quali il designatore Rocchi sta puntando forte per ringiovanire l’organico. Considerato molto bravo dal punto di vista tecnico deve crescere in personalità nella gestione delle partite affidata in questo suo inizio di carriera all’uso eccessivo dei cartellini (oltre 5 in media a partita).

Con il Napoli non vanta nessun precedente se non quello in qualità di addetto al VAR in Frosinone-Napoli dell’aprile 2019.

C’è un precedente del Bologna con l’arbitro Serra: Bologna-Crotone 1-0 del 29 novembre 2020.

