La scheda. La prima volta del Napoli in campionato con l’arbitro Fourneau

Per Napoli-Udinese della 30° giornata del campionato di Serie A è stata designata una sestina arbitrale guidata dall’arbitro Fourneau.

Questa la sestina completa designata per la gara in programma allo stadio Maradona sabato 19 marzo alle ore 15:00:

ARBITRO: Francesco FOURNEAU di Roma;

assistenti di linea: Baccini e Cecconi;

IV uomo: Cosso;

addetto al VAR: Nasca;

assistete al VAR: Vivenzi.

Francesco Fourneau è nato a Roma l’11 luglio del 1984 ed è arbitro dal 2006. Entrato nella CAN di Lega Pro nel 2014 e in quella di B del 2017, è alla sua quinta stagione nella CAN di A e B. Ha debuttato in Serie A o il 30 dicembre 2017 in Benevento-Chievo 1-0 e finora ha diretto 23 partite in Serie A e 9 in Coppa Italia.

Fourneau è un arbitro di grande personalità ed è considerato tra i migliori emergenti. L’AIA sembra puntare molto sull’arbitro romano anche in ottica di una futura nomina a internazionale. Preferisce non interrompere troppo il gioco e cerca il dialogo con i calciatori in campo, anche se deve migliorare nella gestione dei cartellini (circa 4,5 in media a partita i gialli, 1 rosso ogni 2,5 partite).

Fourneau è all’esordio stagionale e anche in campionato con il Napoli, visto che l’unico precedente con gli azzurri è il 4-2 nella Coppa Italia 2020-21.

Sono 2 i precedenti dell’Udinese con l’arbitro Fourneau, terminati con 1 sconfitta a Firenze nella scorsa stagione e il pareggio 1-1 in Udinese-Milan del campionato in corso.

