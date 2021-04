La scheda. La terza volta consecutiva di Doveri in Napoli-Inter, arbitro portafortuna delle due squadre in questa stagione

Per Napoli-Inter, gara della 31° giornata del campionato di Serie A 2020-21, stata designata una sestina arbitrale guidata dall’arbitro Doveri.

Questa la sestina completa della partita in programma allo stadio Diego Armando Maradona domenica 18 aprile alle ore 20:45:

ARBITRO: Daniele DOVERI di Volterra (PI) ma della sezione arbitrale di Roma;

assistenti di linea: Costanzo e Ranghetti;

IV uomo: Marini;

addetto al VAR: Mazzoleni;

assistente al VAR: Paganessi.

Daniele Doveri è nato a Volterra in provincia di Pisa. Il 43enne arbitro della sezione arbitrale di Roma1 di professione impiegato, è alla sua dodicesima stagione nella Can di Serie A e B. Internazionale dal 2018 ha finora diretto 178 gare in Serie A e 20 in Coppa Italia.

Arbitro di grande personalità poco incline al dialogo con i calciatori dai quali pretende massimo rispetto e nessuna protesta. Non sempre riesce a portare a termine sfide senza errori clamorosi, soprattutto nella valutazione dei falli e nell’uso dei cartellini.

Non è certamente un arbitro top come lascia intendere anche l’UEFA visto che Doveri dal gennaio 2018 nelle coppe europee ha arbitrato solo tre preliminari di Europa League e due preliminari di Champions League. Arbitro che tende a vestirsi di autorità ma che spesso commette errori gravi che indirizzano il risultato di una partita.

Il Napoli è la squadra che Doveri ha diretto più volte in carriera. Sono infatti 30 le partite del Napoli arbitrate da Doveri e gli azzurri hanno ottenuto 17 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte.

In questa stagione ha diretto Benevento-Napoli 1-2 e Napoli-Juventus 1-0.

Sono 21 i precedenti dell’Inter con l’arbitro Doveri e i nerazzurri hanno ottenuto 9 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte. In questa stagione Doveri ha arbitrato Atalanta-Inter 1-1, Inter-Juventus 2-0 e Milan-Inter 0-3.

Doveri ha già diretto due sfida tra Napoli e Inter entrambe in casa dei partenopei:

Napoli-Inter 4-1 nella stagione 2018-2019;

Napoli-Inter 1-3 nella stagione 2019-20.

