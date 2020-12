La scheda. La terza volta di La Penna per una sfida tra Napoli e Sampdoria

Per Napoli-Sampdoria, gara dell’undicesima giornata del campionato di Serie A, è stata designata una sestina arbitrale guidata dall’arbitro La Penna.

Questa la sestina completa designata per la gara in programma allo stadio Diego Armando Maradona domenica 13 dicembre alle ore 15:00:

ARBITRO: Federico LA PENNA di Roma;

assistenti di linea: Passeri e Berti;

IV uomo: Piccinini;

addetto al VAR: Nasca;

assistente al VAR: Costanzo.

Federico La Penna, 37enne avvocato romano, è arbitro dl 2000 e dalla stagione 2018-2019 è stato inserito nella CAN di Serie A. Non è ancora stato nominato internazionale.

In carriera ha diretto 47 partite in Serie A (5 in questa stagione), dove ha esordito il 19 maggio 2013 in Atalanta-Chievo.

Travolto dalle accuse del Palermo per presunti favori al Frosinone nella finale dei play-off di Serie B 2017-18, La Penna è un arbitro che non eccelle per personalità e ha la tendenza ad amministrare la partita cercando di chiuderla senza polemiche. La Penna fa un eccessivo utilizzo di cartellini anche se va sottolineato che non si lascia influenzare dal fattore campo.

Sono 6 i precedenti della Sampdoria con La Penna e i doriani hanno ottenuto 1 vittoria. 1 pareggio e 4 sconfitte. In questa stagione ha già diretto la Sampdoria nel derby con il Genoa pareggiato 1-1.

All’esordio stagionale con il Napoli gli azzurri con La Penna arbitro in sette precedenti hanno ottenuto cinque vittorie (2 proprio con la Sampdoria) e due pareggi

22 dicembre 2018: Napoli-Spal 1-0 14 aprile 2019: Chievo-Napoli 1-3 28 aprile 2019: Frosinone-Napoli 0-2 14 settembre 2019: Napoli-Sampdoria 2-0 – doppietta di Mertens. 27 ottobre 2019: Spal-Napoli 1-1. 3 febbraio 2020: Sampdoria-Napoli 2-4 – Milik (N), Quagliarella (S), Elmas (N), Gabbiadini su rigore (S), Demme (N), Mertens (N). 12 luglio 2020: Napoli-Milan 2-2.

