La scheda. Lahoz un arbitro che vuole fare il primo attore

Per Napoli-Leicester della sesta giornata dei gironi eliminatori di Europa League è stata designata una sestina arbitrale guidata dall’arbitro Lahoz.

Questa la sestina arbitrale completa designata per la gara in programma allo stadio Maradona giovedì 9 dicembre alle ore 18:45:

ARBITRO: Antonio Miguel Mateu Lahoz (Spagna);

assistenti di linea: Cebrián Devís e del Palomar (entrambi spagnoli)

IV uomo: Luis Munuera (Spagna);

addetto al VAR: Martínez Munuera (Spagna);

assistente al VAR: Willy (Francia).

Antonio Miguel Mateu Lahoz, 44enne insegnate di educazione fisica, è un arbitro spagnolo che ha iniziato la sua attività da professionista nel 2008. Dal 2011 è stato nominato internazionale.

Lahoz finora ha diretto 255 gare della Liga spagnola e in campo internazionale 37 in Champions League (+9 nei preliminari), 25 in Europa League (+3 nei preliminari). Ha rappresentato la Spagna agli Europei del 2021, ai mondiali del 2018 e alle Olimpiadi del 2016. Ha diretto le finali di Champions League 2021, Coppa del Re 2014 e della Supercoppa di Spagna 2013.

Arbitro tenuto molto in considerazione dai vertici arbitrali internazionali, Lahoz non è esente da polemiche per le sue direzioni di gara (in particolare una molto accesa con Pep Guardiola). Temuto dai calciatori per il suo modo di gestire le gare con eccessiva autorità che spesso lo prta ad essere il primo attore di una partita. Lahoz è poco disponibile al dialogo in campo, non ama le proteste ed utilizza molto i cartellini sia gialli che rossi.

Il Napoli con Lahoz arbitro ha giocato 3 partite tutte in trasferta terminate con 2 vittorie (con Wolfsburg e Benfica) e 1 sconfitta proprio con una squadra inglese (con il Manchester City).

Lahoz non ha mai arbitrato una gara del Leicester ma con lui in campo le squadre inglesi in 28 partite hanno ottenuto 17 vittorie, 2 pareggi e 9 sconfitte.

