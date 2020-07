La scheda. L’arbitro Giua e quel precedente di Napoli-Lecce, con lui Parma imbattuto

L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) per Parma-Napoli, partita della 35esima giornata del campionato di Serie A in programma mercoledì 22 luglio alle ore 19:30, ha designato la seguente sestina arbitrale:

ARBITRO: Antonio GIUA di Olbia;

Antonio assistenti di linea: Colarossi e Affatato;

IV uomo: Marinelli;

Addetto al VAR: Massa;

Assistente al VAR: Passeri.

Antonio Giua 32enne ingegnere gestionale nato a Sassari ma della sezione arbitrale di Olbia, arbitra a livello professionistico dal 2014 e nel 2017 è entrato a far parte della CAN di Serie B.

E’ alla sua prima stagione nella CAN di Serie A dove ha esordito il 24 febbraio 2018 in Bologna-Genoa 2-0. Giua è il primo arbitro sardo ad aver arbitrato una partita di Serie A.

In totale Giua ha diretto 18 partite in Serie A delle quali 13 in questa stagione.

Giua ha un solo precedente con il Napoli, Napoli-Lecce 2-3 di questa stagione, gara terminata tra le polemiche per le troppe decisioni sbagliate contro il Napoli culminate con un rigore non concesso a Milik e che l’arbitro sardo non ha ritenuto opportuno rivederlo al VAR.

Il Parma invece vanta 4 precedenti con Giua terminati tutti con la vittoria dei ducali ma è la prima volta che incrociano in Serie A.

Arbitro che cura molto la condizione atletica e per questo riesce sempre ad essere vicino all’azione. Tollera il gioco maschio e non a caso è tra gli arbitri con una media di gialli più bassa della Serie A (3,93 a partita). Non ama le proteste e i gesti isterici dei calciatori motivo per il quale ha una media di espulsioni un po’ più alta dei suoi colleghi (1 ogni 2,59 partite). Generoso anche nel fischiare un calcio rigore (in media 1 ogni 2,28 partite). troppo convinto di non sbagliare nelle decisioni che prende, tende a snobbare il VAR.

