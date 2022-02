La scheda. L’arbitro Mariani un ‘fresco’ tabù per il Napoli

Per Venezia-Napoli della 24° giornata del campionato di Serie A è stata designata una sestina arbitrale guidata dall’arbitro Mariani di Aprilia.

Questa la sestina arbitrale completa designata per la gara in programma allo stadio Penzo di Venezia domenica 6 febbraio alle ore 15:00:

ARBITRO: Maurizio MARIANI di Aprilia;

assistenti di linea: De Meo e M. Rossi;

IV uomo: Marini;

addetto al VAR: Nasca;

assistente al VAR: Longo.

L’arbitro Maurizio Mariani, 40enne consulente informatico, è alla sua undicesima stagione tra la CAN di Serie A e quella di Serie B. Internazionale dal 2019, in carriera ha diretto 113 gare in Serie A dove ha esordito il 6 gennaio 2013 in Chievo-Atalanta 1-0.

Arbitro tra i più considerati dai vertici dell’AIA anche se ha un comportamento in campo non sempre coerente che lo porta da un eccesso a un altro: dal dialogo con i calciatori in campo all’eccessiva severità. E’ uno degli arbitri che fa molto affidamento ai suggerimenti del VAR. Ha una media leggermente alta di cartellini gialli (4,8 a partita) ed è particolarmente severo per quanto riguarda il gioco duro considerando la media espulsioni di 1 ogni 2,1 partite.

Il Napoli ha giocato 14 partite con l’arbitro Mariani in campo e ha ottenuto 9 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte. Le 4 sconfitte sono arrivate nelle ultime quattro gare che il Napoli ha giocato con Mariani arbitro (Sassuolo, Spezia e Juventus nella scorsa stagione, Atalanta al Maradona in questo campionato).

Un solo precedente per il Venezia con l’arbitro Mariani, lo 0-0 in casa del Genoa in questo campionato.

Mariani non ha mai diretto una sfida tra Napoli e Venezia.

Comments

comments