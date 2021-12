La scheda. L’arbitro Marinelli: dalla missione di pace in Afghanistan al Maradona

Per Napoli-Empoli della 17° giornata di Serie A è stata designata una sestina arbitrale guidata dall’arbitro

Questa la sestina completa designata per la gara in programma allo stadio Maradona domenica 12 dicembre alle ore 18:00:

ARBITRO: Livio MARINELLI di Tivoli;

assistenti di linea: Tegoni e Cipressa;

IV uomo: Marini;

addetto al VAR: Mariani;

assistente al VAR: Alassio.

Livio Marinelli, 37enne maresciallo dell’esercito (ha partecipato anche a una missione di pace in Afghanistan), ha iniziato ad arbitrare nel 2002 e ha esordito in Serie A il 25 novembre 2017 in Atalanta-Verona 3-0. Finora nel massimo campionato di calcio italiano ha diretto 15 partite delle quali 5 in questa stagione.

Arbitro che applica alla lettera il regolamento, è molto severo e non ama le proteste. Dialoga poco in campo ed ha una media di cartellini più alta di quella dei suoi colleghi. Dotato di una forte personalità e in lui il designatore Rocchi intravede un arbitro dalle grandi potenzialità.

Non ha mai arbitrato una sfida tra Napoli ed Empoli ed è all’esordio stagionale con entrambe le squadre.

Addirittura Marinelli ritrova il Napoli a distanza di un anno dopo l’unico precedente in Crotone-Napoli 0-3 del 6 dicembre 2020.

Sono invece 7 i precedenti dell’Empoli con l’arbitro Marinelli e i toscani hanno ottenuto 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.

