La scheda. L’arbitro Sacchi e la squadra in comune nei precedenti con Napoli e Torino

Per Napoli-Torino dell’ottava giornata del campionato di Serie A 2021-22 è stata designata una sestina arbitrale guidata dall’arbitro Sacchi.

Questa la sestina completa designata per la gara in programma allo stadio Diego Armando Maradona domenica 17 ottobre alle ore 18:00:

ARBITRO: Juan Luca SACCHI di Macerata;

assistenti di linea: Prenna e Zingarelli;

IV uomo: Santoro;

addetto al VAR: Di Bello;

assistente al VAR: Tolfo.

Il 37enne Juan Luca Sacchi è un ex calciatore nato a Treia in provincia di Macerata ed è alla sua undicesima stagione da arbitro professionista. Ha diretto 107 gare in Serie B e 10 in Coppa Italia, ma non è un esordiente in Serie A dove ha debuttato il 14 maggio 2015 in Chievo-Atalanta. In totale sono 21 le presenze di Sacchi in Serie A delle quali 1 in questa stagione (Sassuolo-Sampdoria 0-0).

Arbitro con una discreta personalità malgrado la poca esperienza, gestisce le gare senza protagonismi e tende a usare poco i cartellini (in media 4 a partita i gialli, 1 ogni 8 partite i rossi).

Un solo precedente per il Torino con l’arbitro Sacchi in Coppa Italia e i granata hanno battuto ai rigori il Genoa.

Un solo precedente con Sacchi anche per il Napoli e gli azzurri hanno battuto il Genoa 6-0 in casa nella stagione 2020-21.

