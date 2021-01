La scheda. L’arbitro Valeri e il Napoli: dalla gioia di Doha ai torti con Juventus e Milan

Per la finale della Supercoppa Juventus-Napoli in programma mercoledì 20 gennaio alle ore 21:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia è stata designata la seguente sestina arbitrale:

ARBITRO: Paolo Valeri di Roma;

assistenti di linea: Bindoni e Del Giovane;

IV uomo: Mariani;

addetto al VAR: Di Bello;

assistente al VAR: Paganessi.

Paolo Valeri, 42enne libero professionista, è nella CAN di Serie A e B dalla stagione 2007-2008. In Serie A ha diretto 198 gare e dal gennaio 2011 è stato nominato arbitro internazionale.

Valeri ha diretto 28 volte il Napoli con un bilancio per gli azzurri di 16 vittorie, 54 pareggi e 7 sconfitte. In questa stagione ha diretto Napoli-Milan 1-3 dello scorso 22 novembre e Napoli-Torino 1-1 dello scorso 23 dicembre.

La Juventus è la squadra più volte arbitrata da Valeri. Sono 33 i precedenti dei bianconeri con Valeri terminati con 18 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte. Per la Juventus è la prima volta con Valeri in questa stagione.

Ha diretto due volte le sfide tra Napoli e Juventus.

La prima nella finale di Supercoppa Italiana giocata a Doha nel 2014, vinta dal Napoli 8-7 dopo i calci di rigore.

La seconda invece, nella semifinale di andata della Coppa Italia nel 2017, ha scatenato furiose polemiche. Valeri prima non assegna un netto rigore al Napoli per fallo su Albiol e sul capovolgimento di fronte regala un rigore inesistente alla Juventus favorendo l’accesso in finale dei bianconeri.

Ma l’arbitro Valeri ha commesso anche altri clamorosi errori ai danni del Napoli.

In passato ha espulso per doppio giallo concesso con troppa leggerezza Cavani con il Lecce (2011), Maggio con il Cagliari (2015), Mertens con l’Inter (2016) e ultimo Bakayoko con il Milan (2020).

Proprio nella gara con il Milan di questa stagione Valeri, oltre l’ingiusta espulsione di Bakayoko, non ha visto una gomitata da rosso diretto di Ibrahimovic su Koulibaly e un rigore netto per fallo di Donnarumma sempre su Koulibaly.

Quella di Valeri non è proprio una designazione di primo livello, come dimostra anche la poca considerazione che l’UEFA ha dell’arbitro romano. Dal 2011 Valeri ha diretto solo per 7 gare nei preliminari di Champions e 1 in Europa League più altre 10 nei preliminari.

