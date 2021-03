La scheda. L’inesperto Marini fa il suo esordio con il Napoli

Per Sassuolo-Napoli, gara della 25° giornata del campionato di Serie A in programma mercoledì 3 marzo alle ore 18:30, è stata designata una sestina arbitrale guidata dall’arbitro Marini.

Questa la sestina completa.

ARBITRO: Valerio MARINI di Roma;

assistenti di linea: Ranghetti e Prenna;

IV uomo: Maggioni;

addetto al VAR: Mazzoleni;

assistente al VAR: Paganessi.

Valerio Marini, 38enne commercialista romano, è arbitro dal 2001 e nel 2006 ha esordito in Serie D prima dell’esordio in Serie A avvenuto in Udinese-Cagliari 2-1 del 23 aprile 2017.

Non ancora internazionale ha diretto finora appena 5 gare in Serie A e 9 in Coppa Italia.

Arbitro con poca esperienza non è mai stato al centro di polemiche per i suoi arbitraggi. Pronto al dialogo con i calciatori in campo anche se risulta particolarmente severe nell’uso dei cartellini.

Marini è all’esordio assoluto sia con il Sassuolo che con il Napoli.

