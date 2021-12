La scheda. Massa, l’arbitro dal rosso facile con il Napoli

Per Milan-Napoli della 18° giornata del campionato di Serie A 2021-22 è stata designata una sestina arbitrale guidata dall’arbitro Massa.

Questa la sestina completa designata per la gara in programma allo stadio Mezza di Milano domenica 19 dicembre alle ore 20:45:

ARBITRO: Davide MASSA di Imperia;

assistenti di linea: Meli e Bindoni;

IV uomo: Rapuano;

addetto al VAR: Di Paolo;

assistente al VAR: De Meo.

Davide Massa, 40enne bancario di Imperia, è alla sua dodicesima stagione nella Can di A e B e ha diretto finora 163 partite in Serie A. Internazionale dal 2014 ha diretto 7 gare in Champions League più 6 nei preliminari e 13 in Europa League più 10 nei preliminari. La gara più importante che ha diretto finora in carriera è la finale di Supercoppa Italiana vinta nel 2018 dalla Lazio per 3-2 sulla Juventus.

Massa agli esordi nella CAN di Serie A e Serie B era considerato un arbitro dal potenziale enorme, ma nel corso degli anni è stato spesso al centro di polemiche per alcune sue decisioni. Arbitro considerato casalingo tende a interrompere spesso il gioco e ha una media di falli fischiati a partita tra le più alte della Serie A. Così come l’arbitro ligure spesso eccede nel distribuire i cartellini ai calciatori.

Massa ha già diretto una sfida tra Napoli e Milan e gli azzurri hanno vinto in casa 3-1 con i gol di Taarabt (M), Inler (N) e la doppietta di Higuain (N).

Massa ha diretto 22 volte il Napoli e gli azzurri hanno ottenuto 15 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Massa nelle ultime uscite con gli azzurri non ha perso occasione per mostrare il cartellino rosso a un tesserato del Napoli. In ultimo Insigne a Milano con l’Inter e Spalletti a Rom contro i giallorossi.

Massa ha diretto 14 volte il Milan e i rossoneri hanno ottenuto 5 vittorie, 6 pareggi er 3 sconfitte.

