La scheda. Napoli, la prima volta con un maresciallo che ha fatto la guerra in Afghanistan

Per la decima giornata del campionato di Serie A il Napoli è impegnato in trasferta sul campo del Crotone. La gara è in programma allo stadio Ezio Scida domenica 6 dicembre alle ore 18:00

Questa la sestina arbitrale designata per l’incontro:

ARBITRO: Livio Marinelli di Tivoli;

assistenti di linea: Costanzo e Rossi;

IV uomo: Massimi;

addetto al VAR: Nasca;

assistente al VAR: Del Giovane.

Livio Marinelli, 36enne arbitro della sezione di Tivoli, è un maresciallo degli Alpini e ha partecipato alla guerra in Afghanistan.

Arbitro dal 2002 ha esordito in Serie A il 25 ottobre 2017 in Atalanta-Verona 3-0.

In totale nel massimo campionato di calcio italiano ha diretto 7 gare in Serie A, delle quali due in questa stagione (Sassuolo-Cagliari 1-1 e Sampdoria-Bologna 1-2).

Per Marinelli esordio assoluto con il Napoli, mentre il Crotone vanta 5 precedenti tutti in Serie B con l’arbitro di Tivoli e ha rimediato 2 pareggi e 3 sconfitte.

Arbitro dalla personalità forte anche se non è stato ancora nominato internazionale è molto considerato dai vertici arbitrali.

Con Marinelli attenti ai cartellini: le statistiche parlano in media di 4,5 ammonizioni a partita e di una espulsione ogni 4 partite. Alta anche la media dei rigori fischiati: circa uno ogni 3,4 partite.

