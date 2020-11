La scheda. Pasqua, arbitro di Nocera, ha già diretto una volta una sfida tra Bologna e Napoli

Per Bologna- Napoli, gara valida per la settima giornata del campionato di Serie A in programma domenica 8 novembre alle ore 18:00 allo stadio Dall’Ara, è stata designata la seguente sestina arbitrale.

ARBITRO: Fabrizio PASQUA di Tivoli;

assistenti di linea: Peretti e Vecchi;

IV UOMO: Ros;

addetto al VAR: Abisso;

assistente al VAR: Passeri.

Fabrizio Pasqua, 38enne arbitro nato a Nocera Inferiore ma della sezione arbitrale di Tivoli, ha iniziato la sua carriera nel 1998. Dopo il debutto in Serie D nel 2006, quello in Serie C nel 2008 e quello in Serie B nel 2012, Pasqua ha esordito in Serie A l’11 maggio 2013 in Catania-Pescara 1-0. In totale ha diretto 58 gare nel massimo campionato.

In questa stagione ha diretto Atalanta-Cagliari 5-2 e Juventus-Verona 1-1.

Sono 6 i precedenti di Pasqua con il Napoli e gli azzurri hanno ottenuto 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Sono invece 12 i precedenti del Bologna con Pasqua e i felsinei hanno ottenuto 4 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte.

Pasqua ha diretto una volta una sfida tra Bologna e Napoli. Nella scorsa stagione al San Paolo il Bologna ha battuto 2-1 il Napoli.

Arbitro che imposta la direzione di gara sul dialogo con i calciatori in campo, non ha la tendenza a ergersi a protagonista. Uso dei cartellini nella media (circa 4 ammonizioni a partita e un’espulsione ogni 3,18 partita).

Non è ancora stato ancora nominato internazionale.

Comments

comments