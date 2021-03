La scheda. Pasqua, l’arbitro di Nocera Inferiore che ha un debito con Osimhen

Per Milan-Napoli, gara della 27° giornata del campionato di Serie A, è stata designata una sestina arbitrale guidata dall’arbitro Pasqua.

Questa la sestina completa della gara in programma domenica 14 marzo alle ore 20:45 allo stadio Meazza di Milano:

ARBITRO: Fabrizio PASQUA di Tivoli;

assistenti di linea: Costanzo e Vecchi;

IV uomo: Abbisso;

addetto al VAR: Mazzoleni;

assistente al VAR: Paganessi.

Fabrizio Pasqua, 38enne arbitro nato a Nocera Inferiore ma della sezione arbitrale di Tivoli, ha iniziato la sua carriera nel 1998. Dopo il debutto in Serie D nel 2006, quello in Serie C nel 2008 e quello in Serie B nel 2012, Pasqua ha esordito in Serie A l’11 maggio 2013 in Catania-Pescara 1-0. In totale ha diretto 67 gare nel massimo campionato.

Arbitro che imposta la direzione di gara sul dialogo con i calciatori in campo, non ha la tendenza a ergersi a protagonista. Uso dei cartellini nella media (circa 4 ammonizioni a partita e un’espulsione ogni 3,18 partita).

Non è ancora stato nominato internazionale.

Sono 9 i precedenti del Milan con l’arbitro Pasqua e i rossoneri hanno ottenuto 7 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. In questa stagione ha arbitrato Benevento-Milan 0-2 concedendo un rigore dubbio ai rossoneri.

Sono invece 8 i precedenti del Napoli con l’arbitro Pasqua e gli azzurri hanno ottenuto 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. In questa stagione ha diretto Udinese-Napoli 1-2 e Bologna-Napoli 0-1.

Proprio in Bologna-Napoli Pasqua è stato protagonista di un pasticcio incredibile.

Il Napoli va in gol con Koulibaly ma l’arbitro dopo aver rivisto l’azione al VAR annulla il gol per un fallo di mano di Osimhen. L’arbitro però non ha considerato che il tocco di mano dell’attaccante nigeriano è stato provocato da un fallo di rigore commesso proprio su Osimhen da un difensore felsineo. Giusto annullare il gol ma c’era rigore per il Napoli.

