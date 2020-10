La scheda. Pawson, l’arbitro dei pareggi

Per Real Sociedad-Napoli, gara della seconda giornata dei gironi eliminatori di Europa League in programma giovedì 29 ottobre alle ore 21:00 a San Sebastian in Spagna, è stata designata un quartetto arbitrale di nazionalità inglese.

ARBITRO: Craig PAWSON;

assistenti di linea: Hussin e Hatzidakis

IV uomo: Madley.

Craig PAWSON è nato a Sheffield in Inghilterra il 2 marzo del 1979. In Premier League dalla stagione 2013-2014 è diventato internazionale nel 2015.

Pawson in carriera ha arbitrato tra le altre 162 gare in premier League, 35 in FA Cup, 1 in Champions League (+3 nei preliminari), 11 in Europa League (+7 nei preliminari).

In questa stagione finora a livello internazionale ha diretto il preliminare di Europa League Galatasaray-Hajduk Spalato 2-0 e Poloni-Bosnia 3-0 in Nations League.

Arbitro dalla discreta personalità Pawson prova a dirigere le partite in serenità e dialogando con i calciatori in campo. Usa poco i cartellini: in media a partita 3,3 i gialli, circa 1 rosso ogni 9 partite.

Non ha nessun precedente con il Napoli ma Pawson nelle coppe europee ha diretto Milan, Sassuolo e Roma e in 3 gare le italiane hanno ottenuto 3 pareggi.

Nessun precedente di Pawson neanche con la Real Sociedad, ma il 41enne arbitro inglese nelle coppe europee ha diretto una volta il Betis Siviglia e una volta il Villareal: entrambe le gare sono terminate in pareggio.

