La scheda. Per Di Bello seconda stagionale con il Napoli e ancora contro una squadra genovese

Questa la sestina completa designata per la gara in programma allo stadio Maradona domenica 9 gennaio alle ore 16:30:

ARBITRO: Marco DI BELLO di Brindisi;

Assistenti di linea: Scatragli e Margani;

IV Uomo: Cosso;

addetto al VAR: Maggioni

assistente al VAR: Tegoni

Marco Di Bello, 40enne bancario di Brindisi, è alla sua undicesima stagione nella CAN di Serie A e Serie B. Internazionale dal gennaio 2018 ha diretto 129 partite in Serie A. Nelle coppe europee ha diretto 3 gare in Europa League (più 4 nei preliminari), 1 in Conference League ( più 1 nei preliminari) e 3 nei preliminari di Champions League.

Arbitro dalla buona personalità che predilige interrompere poco il gioco anche se eccede nell’uso dei cartellini. È ritenuto uno dei migliori arbitri dell’organico della CAN di Serie A.

Di Bello vanta 17 precedenti con il Napoli (seconda squadra più arbitrata dopo la Roma) e gli azzurri hanno ottenuto 14 vittorie e 3 sconfitte. In questo campionato ha diretto Genoa-Napoli 1-2.

Sono invece 8 i precedenti della Sampdoria con Di Bello arbitro e i blucerchiati hanno ottenuto 1 vittoria, 4 pareggi e 3 sconfitte. In questo campionato Di Bello arbitra per la prima volta una gara dei doriani.

Di Bello ha già diretto una volta la sfida tra Napoli e Sampdoria. Il 7 gennaio 2017 all’allora San Paolo il Napoli ha vinto 2-1 con i gol di Hysaj autogol (S), Gabbiadini (N) e Tonelli al 95′ (N).

