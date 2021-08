La scheda. Per il Napoli esordio con l’arbitro Aureliano, poco esperto e dal cartellino facile

Per la prima gara di campionato Napoli-Venezia, in programma allo stadio Maradona di Napoli domenica 22 agosto alle ore 20:45, è stata designata una sestina arbitrale guidata dall’arbitro Aureliano.

Questa la sestina completa:

ARBITRO: Gianluca AURELIANO di Bologna;

assistenti di linea: Imperiale e Bercigli;

IV uomo: Cosso;

addetto al VAR: Di Paolo;

assistente al VAR: Peretti.

Gianluca Aureliano 41enne avvocato bolognese, è arbitro dal 1999 e solo nella stagione 2013-14 viene inserito nell’organico della CAN di Serie B.

Vanta appena 16 presenze in Serie A dove ha esordito in Catania-Atalanta 2-1 del 18 maggio 2014. Sono invece 123 le partite arbitrate in Serie B e appena 10 in Coppa Italia.

Certamente Aureliano non è tra gli arbitri più stimati dal’AIA considerando le pochissime presenze in Serie A e la mancata nomina a internazionale malgrado i 41 anni di età.

Le statistiche sono anche poco incoraggianti per le squadre in campo:

circa 4,5 ammonizioni a partita;

un’espulsione ogni 1,19 partite circa;

un rigore fischiato ogni 2,16 partite circa.

Aureliano ha diretto 9 volte il Venezia e i lagunari hanno ottenuto 2 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte.

L’unico precedente di Aureliano con gli azzurri è Napoli-Sassuolo 2-0 del campionato 2019-20 giocata il 25 luglio 2020.

