La scheda. Per il Napoli filotto di vittorie con Abisso arbitro

Per Sampdoria-Napoli della 17esima giornata del campionato di Serie A è stata designata una sestina arbitrale guidata dall’arbitro Abisso.

Questa la sestina completa designata per la gara in programma allo stadio Marassi di Genova domenica 8 gennaio alle ore 18:00

ARBITRO: Rosario ABISSO della sezione di Palermo;

assistenti di linea: Bercigli e Cecconi;

IV uomo: Marinelli;

addetto al VAR: Valeri;

assistente al VAR: S. Longo.

Rosario Abisso, 37enne imprenditore di Palermo, arbitra dal 2002 e nel 2015 esordisce in Serie A in Chievo-Torino 0-0 del 6 gennaio. Non ancora nominato internazionale, in carriera ha diretto 90 gare in Serie A delle quali 6 in questa stagione comprese Sampdoria-Juventus 0-0 e Cremonese-Napoli 1-4.

Arbitro non proprio impeccabile nelle sue prestazioni spesso passate alla storia per errori clamorosi, l’arbitro palermitano non ha nella personalità il suo punto di forza e ricorre a un eccessivo usa dei cartellini per imporre il proprio ruolo ai calciatori in campo.

Nei 6 precedenti con Abisso arbitro il Napoli ha sempre vinto.

La Sampdoria vanta 6 precedenti con l’arbitro Abisso terminati con 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.

