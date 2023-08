La scheda. Per Napoli-Sassuolo la variabile Giua può incidere sulla partita

Per Napoli-Sassuolo della seconda giornata del campionato di Serie A è stata designata una sestina arbitrale guidata dall’arbitro Giua.



Questa la sestina completa designata per la gara in programma allo stadio Maradona domenica 27 agosto alle ore 20:45

ARBITRO: Antonio GIUA nato a Sassari ma della sezione arbitrale di Olbia;

assistenti di linea: Del Giovane e Trinchieri;

IV uomo: Rutella;

addetto al VAR: Chiffi;

assistente al VAR: Marini.

Antonio Giua, 35enne ingegnere gestionale originario di Calangianus (Sassari), arbitra a livello professionistico dal 2014 e nel 2017 è entrato a far parte della CAN di Serie B.

E’ alla sua quinta stagione in Serie A dove ha esordito il 24 febbraio 2018 in Bologna-Genoa 2-0. Giua è il primo arbitro sardo ad aver arbitrato una partita di Serie A. In totale Giua ha diretto 42 partite in Serie A, Napoli-Sassuolo è la gara d’esordio in questo campionato.

Arbitro che cura molto la condizione atletica e per questo riesce sempre ad essere vicino all’azione, qualità che però non gli impedisce di sbagliare troppe valutazioni sui falli di gioco.

Dagli atteggiamenti arroganti e presuntuosi, eccede in personalità e sembra puntare ad essere lui il protagonista delle partite che dirige. Non ama le proteste e i gesti isterici dei calciatori ,motivo per il quale ha una media di espulsioni un po’ più alta dei suoi colleghi. Generoso anche nel fischiare un calcio rigore è troppo convinto di non sbagliare nelle decisioni che prende, snobbando il VAR.

Dei tre precedenti con il Napoli, Giua ne ha due catastrofici.

In Napoli-Lecce 2-3 polemiche a non finire per le troppe decisioni sbagliate contro il Napoli, culminate con un rigore non concesso a Milik e che l’arbitro sardo non ha ritenuto opportuno rivederlo al VAR.

In Parma-Napoli 2-1 fischia tre rigori sbagliando in tutti e tre i casi. Su quelli del Parma ha deciso di non andare neanche al VAR e su quello del Napoli a due metri di distanza non è stato capace neanche di vedere che il tocco di mano del parmense era in area salvato poi dal VAR. Prestazione sigillata con ammonizioni distribuite senza senso e diversi errori di valutazione sui falli fischiandone di inesistenti sorvolando su altri netti.

Il terzo precedente, l’ultimo in ordine cronologico, è il 3-2 per gli azzurri contro l’Empoli al Maradona in Coppa Italia.

Il Sassuolo h 5 precedenti con l’arbitro Giua terminati con 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Comments

comments