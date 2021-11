La scheda. Pezzuto ha esordito in Serie A con il Sassuolo, prima volta con il Napoli

Per Sassuolo-Napoli della 15° giornata di Serie A è stata designata una sestina arbitrale guidata dall’arbitro Pezzuto.

Questa la sestina completa designata per la gara in programma al Mapei Stadium mercoledì 1 dicembre alle ore 20:45:

ARBITRO: Ivano PEZZUTO di Lecce;

assistenti di linea: Alassio e Liberti;

IV uomo: Di Martino;

addetto al VAR: Nasca;

assistente al VAR: De Meo.

Ivano Pezzuto, 37enne impiegato di Lecce, ha iniziato la carriera di arbitro all’età di 15 anni nel 1999. Dalla stagione 2014-15 entra a far parte dell’organico di Serie A dove ha fatto il suo esordio il 2 maggio 2015 in Sassuolo-Palermo 0-0. In totale in Serie A ha arbitrato 13 partite delle quali 5 in questa stagione.

Pezzuto è uno degli arbitri sui quali il designatore Rocchi punta molto nella politica di rinnovamento del mondo arbitrale italiano. Arbitro che sta crescendo in personalità è considerato un po’ casalingo (le squadre in trasferta con lui arbitro hanno vinto solo il 17% delle 134 gare), fa del dialogo con i calciatori un punto base delle sue direzioni di gara. Molto preparato dal punto di vista atletico fa del posizionamento il suo punto di forza.

Come detto Pezzuto ha fatto il suo esordio in Serie A proprio in una gara del Sassuolo, squadra diretta dall’arbitro leccese 4 volte terminate per i neroverdi con 2 vittorie e 2 pareggi.

Nessun precedente con il Napoli, club che Pezzuto ha incrociato due volte nel campionato Primavera e gli azzurrini hanno ottenuto 1 vittoria e 1 sconfitta.

