La scheda. Tiago Martins l’arbitro portoghese che porta bene all’Italia

Per Leicester-Napoli, prima gara dei gironi eliminatori di Europa League in programma giovedì 16 settembre alle ore 21:00, è stata designata una sestina arbitrale guidata dall’arbitro Tiago Martins.

Questa la sestina completa con il quartetto di campo portoghese e la coppia al VAR spagnola:

ARBITRO: Tiago Martins

assistenti di linea: Campos e Alves Jesus;

IV uomo: Vitor Ferreira;

addetto al VAR: Hernandez (Spagna);

assistente al VAR: Fernandez (Spagna).

Tiago Bruno Lopes Martins, 41enne preparatore atletico nato a Oeiras in Portogallo il 29 maggio 1980, è arbitro dal 1997 ed ha esordito ai massimi livelli nel 2014. Dal 2015 è stato nominato internazionale.

Con le squadre italiane vanta solo tre precedenti:

Italia-Armenia 9-1;

Italia-Macedonia del Nord 1-1;

Wolfsberger-Roma: 1-1.

Sono 5 le gare arbitrate da Tiago Martins con squadre inglesi in campo e le squadre britanniche hanno ottenuto 4 vittorie e 1 sconfitta.

Per l’UEFA non è ancora considerato uno degli arbitri pronto per le partite importanti, come dimostrano le poche partite fin qui arbitrate nelle coppe europee: finora ha diretto 8 gare di qualificazione in Europa League, 4 di qualificazione in Champions League, 1 di qualificazione in Conference League e 9 partite in Europa League.

Difetta in personalità e spesso per tenere sotto controllo una gara fa un ricorso eccessivo ai cartellini. Quasi perfetto dal punto di vista atletico.

