La scheda. Turpin l’arbitro elite dall’errore facile, il malinteso con la giustizia per il furto d’identità

Il 39enne giurista francese Clément Turpin è un arbitro professionista dal 2007 e internazionale dal 2010. Arbitro inserito nella categoria Elite dell’UEFA, quella che comprende i migliori fischietti europei, finora in carriera ha arbitrato 32 gare in Champions League (più 7 nei preliminari), 23 in Europa League (più 6 nei preliminari) ed è stato designato per i mondiali del 2018, gli Europei del 2020 e i Giochi Olimpici del 2016.

Anche se inserito nella lista Elite dell’UEFA Turpin nelle ultime uscite non è stato sempre impeccabile e si è trovatp spesso al centro di polemiche per i suoi errori determinanti ai fini del risultato come accaduto in Milan-Porto 1-1 dello scorso 3 novembre. Turpin non è particolarmente severo nell’uso dei cartellini e gestisce le partite con personalità ma dialogando molto con i calciatori in campo anche se poco incline alle proteste.