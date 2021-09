La scheda. Udinese-Napoli la prima volta dell’arbitro Manganiello

Per Udinese-Napoli, gara della 4° giornata di Serie A in programma lunedì 20 settembre alle ore 20:45 è stata designata una sestina arbitrale guidata dall’arbitro Manganiello.

ARBITRO: Gianluca MANGANIELLO di Pinerolo;

assistenti di linea: Alassio e Mondin;

IV uomo: Marchetti;

addetto al VAR: Irrati;

assistente al VAR: Liberti.

Gianluca Manganiello, 39enne analista finanziario di Pinerolo, ha iniziato ad arbitrare a livello professionistico nel 2007 e dal 2012 è entrato a far parte della CAN di Serie A e Serie B. Vanta 64 presenze in Serie A dove ha esordito in Serie A il 15 maggio 2016 in Lazio-Fiorentina 2-4. Non è stato ancora nominato internazionale. Non dotato proprio di una forte personalità l’arbitro piemontese tende a non farsi sfuggire le partite di mano con l’utilizzo dei cartellini. Si avvale spesso dei suggerimenti che arrivano dal VAR.

Manganiello ha arbitrato sei partite del Napoli:

Napoli-Chievo 2-1 dell’8 aprile 2018;

Napoli-Frosinone 4-0 del’8 dicembre 2018;

Sassuolo-Napoli 1-1 del 10 marzo 2019;

Napoli-Brescia 2-1 del 29 settembre 2019;

Cagliari-Napoli 1-4 del 3 gennaio 2021;

Genoa-Napoli 2-1 del 6 febbraio 2021.

L’Udinese vanta 6 precedenti con l’arbitro Manganiello e ha ottenuto solo 2 pareggi e 4 sconfitte.

