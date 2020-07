La Serie A d’estate non piace ai tifosi, persi oltre 2 milioni di telespettatori

Secondo quanto riportato da “Il fatto quotidiano” il calcio estivo post coronavirus non piace i tifosi.

Le possibili cause identificate che hanno portato al disinteresse di circa 2 milioni e mezzo di telespettatori, sono le partite scontate, i ritmi da amichevoli estive, gli orari improbabili, le piccole squadre annientate dal calendario

e la Juventus lanciata verso l’ennesimo scudetto.

La Serie A post Covid non interessa più: da quando è ripreso, il campionato ha perso quasi il 40% di spettatori, passando da circa 6,5 a 4 milioni di persone di ascolto medio cumulato a giornata.

Il Fatto Quotidiano è in possesso degli ascolti delle prime quattro giornate post-coronavirus. Rispetto a gennaio, il paragone è impietoso. Il calo si apprezza anche in riferimento alle stesse giornate nel girone d’andata: a parità di condizioni, cioè con le stesse partite, i dati sono sempre inferiori.

Soltanto il 27° turno, il primo post lockdown, carico d’attesa , ha retto il confronto; poi una curva in discesa, fino al record negativo dell’ultimo weekend, dove gli spettatori sono stati appena 3,5 milioni. È come se il tifoso avesse aspettato con ansia il ritorno del pallone, ma una volta visto di che si trattava sia scappato.

Gli stadi vuoti tolgono pathos ai match, giocati in un clima surreale, senza ritmo, senza emozione. Alcune squadre, le più piccole e meno motivate, sembrano stravolte dal caldo e dal turnover. Mettiamoci pure il calendario, che confonde e non agevola i fan, con le gare spalmate su tutta la settimana, nel pieno della giornata lavorativa o a tarda ora.

Lo spettacolo a tratti è imbarazzante, chiaro che il tifoso preferisca fare o guardare altro.

È la dimostrazione che il campionato non è ripreso per gli appassionati – a loro di questa stagione compromessa dal coronavirus importa poco –ma solo per le casse dei club.

Chissà se questi dati incideranno pure sulla prossima asta.

Comments

comments