La Serie A non avrà il ristoro da 600 milioni chiesto al Governo

Calcio e Finanza riporta le ultime in merito alla Serie A, con il Governo che non accoglierà la richiesta della Lega.

La richiesta fatta riguarda il ristoro da 600 milioni come indennità per i mancati ricavi causati dalle misure sanitarie. In più, il Governo ha detto no anche alla richiesta di rimandare il versamento dell’Irpef sugli ingaggi dei calciatori. I club di Serie A, riporta il portale, riferiscono che la mancanza dei tifosi ed il lockdown hanno spinto in molti all’insolvenza per via dei danni. E questa seconda ondata rischia di creare ulteriori danni.

Già sabato scorso ne aveva parlato il presidente della Lega Serie A Dal Pino al Corriere della Sera, dove ha riferito queste parole:

“Siamo molto vicini al disastro economico-finanziario se non avremo respiro attraverso ristori e dall’ entrata in scena dei fondi nella media company della Lega, il rischio che il sistema si fermi è molto alto.” Ma a quanto pare l’esecutivo non ha accolto l’appello.

