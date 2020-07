La Serie A omaggia il celebre maestro di musica e vincitore di due Oscar Ennio Morricone, scomparso oggi all’età di 91.

Nella prossima giornata, che inizierà domani e terminerà giovedì, la squadre scenderanno in campo accompagnate dalla colonna sonora del film C’era una volta in America. Una celebrazione sentita, scrive la Lega in una nota, per uno dei più famosi artisti italiani che ha sempre ricordato la passione e la vicinanza che aveva per il calcio.

