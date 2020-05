Si continua a lavorare in FIGC per permettere la fine del campionato ma, secondo il Corriere dello Sport, la Serie A potrebbe seguire la Ligue 1 in caso di non ripresa.

Sembrerebbe, infatti, che la nuova ipotesi sia quella di terminare il torneo con due retrocessioni e due promozioni dalla Serie B. Lo Scudetto, a differenza del campionato francese, non dovrebbe essere assegnato. Se la decisione definitiva fosse questa, il Napoli sarebbe in Europa League.

