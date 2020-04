La Serie A prova a ripartire ma in caso di stop definitivo tra le ipotesi anche il Napoli in Champions

Sono giornate decisive quelle per il calcio italiano. In programma diverse videoconferenze tra autorità dello sport e di governo per capire come e quando sia davvero possibile ripartire dopo l’emergenza coronavirus.

In caso di conclusione delle competizioni, campionato e Coppa Italia, le squadre che accederebbero alle prossime coppe europee seguirebbe quanto indicato dal regolamento:

prime quattro qualificate in campionato in Champions League;

quinta e sesta con la vincente della Coppa Italia o in alternativa la settima in classifica in campionato in Europa League;

ovviamente le ultime tre in campionato retrocesse in Serie B.

Ma se il campionato non dovesse essere portato a termine chi si qualificherebbe per le prossime coppe europee?

Tre le ipotesi possibili.

Si considera il campionato sospeso e si prende come riferimento la classifica dell’ultima giornata completata:

Juventus, Lazio, Inter e Atalanta in Champions League;

Napoli, Roma e una tra Milan, Verona o Parma in Europa League. Si considera il campionato annullato e quindi si prende come riferimento le squadre classificate la scorsa stagione:

Juventus, Napoli, Atalanta e Inter in Champions League;

Lazio, Roma e Torino in Europa League. Al di là come verrebbe considerato il campionato, se sospeso o annullato, si prenderebbe come riferimento il ranking UEFA:

Juventus, Roma, Napoli e Lazio in Champions League;

Inter, Atalanta e Milan in Europa League.

Comments

comments