La Serie A ridurrà l’illuminazione per combattere la crisi energetica

Il portale Calcio&Finanza riporta la notizia che la Lega Serie A ha deciso di ridurre l’illuminazione per combattere la crisi energetica.

Nel dettaglio, questa decisione sarà in essere a partire dalla quinta giornata di campionato. Le luci negli stadi potranno essere accese per 4 ore al massimo; per le partite che iniziano tra le 12.30 e le 18, invece, il tempo di piena accensione per calibrare gli strumenti (tra cui il VAR) è ridotto da 90 a 60 minuti. Questo dovrebbe portare ad una riduzione dei tempi di illuminazione del 25%.

A tal proposito, è intervenuto il presidente della Lega Serie A Casini che ha commentato così:

“Si tratta di un primo passo, per ora. Dobbiamo essere un esempio virtuoso in un momento difficile di crisi energetica. Le luci negli stadi oggi sono fondamentali, oltre alle ragioni di sicurezza e ordine pubblico, anche per assicurare il corretto funzionamento del VAR e della Goal Line Technology, ma abbiamo ritenuto doveroso ridurre al massimo possibile l’illuminazione degli impianti, prima e dopo gli incontri, per abbattere in modo significativo i consumi.

Inoltre, la Lega è al lavoro per realizzare quanto prima progetti di efficientamento energetico degli stadi: in Italia gli impianti possono davvero diventare non solo strumenti di riqualificazione urbana, ma anche modelli di sostenibilità ambientale e auto-produzione di energia.”

