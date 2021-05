La Serie A scende in campo con ActionAid per i bambini in Kenya

La Lega Seria A ha deciso di schierarsi a fianco di ActionAid per sostenere il diritto all’acqua pulita dei bambini e delle famiglie che in Kenya patiscono le conseguenze del cambiamento climatico e della pandemia.

Dall’11 al 13 maggio a inizio partita su tutti i terreni di gioco della 36esima giornata di serie A TIM entreranno gli striscioni della campagna sms solidale “Dai acqua al suo futuro” con l’invito a donare.

ActionAid è impegnata da anni insieme al mondo dello sport e del calcio per promuovere progetti di inclusione sociale e lotta alla povertà. Dalle iniziative per i Mondiali di calcio 2014 e per le Olimpiadi 2016, in cui l’associazione ha promosso lo sport come strumento di riscatto sociale per i giovani e per sensibilizzare sul tema del diritto al cibo.

Comments

comments