La Serie A si è conclusa, quanto vale il terzo posto del Napoli?

Nella giornata di ieri si è chiuso il campionato 2021/22 della Serie A, con il Napoli che ha centrato il terzo posto e la qualificazione in Champions.

Al di là delle entrate per la qualificazione in Champions League, che per il Napoli dovrebbero partire da un minimo di 36 milioni, quanto è valso il terzo posto in campionato agli azzurri? In base al piazzamento in classifica, infatti, variano i ricavi per i diritti televisivi distribuiti dalla Serie A.

Ricavi che sono distribuiti in base alla Legge Melandri che prevede quanto segue:

il 50% è diviso in parti uguali;

il 30% in base ai diritti sportivi;

il restante 20% in base al bacino d’utenza.

Per il Napoli, in base a questa suddivisione, vuol dire che il terzo posto è valso 12,7 milioni di euro. La Juventus, quarta, ne vedrà 10,6 milioni, mentre Milan e Inter, rispettivamente prima e seconda, avranno i ricavi maggiori: 17,6 milioni ai rossoneri e 14,8 milioni ai nerazzurri.

