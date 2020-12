La Serie B non si ferma: 9 partite in programma oggi

La Serie B non si ferma neanche con le festività natalizie, per un vero e proprio Boxing Day tutto italiano. Nove le partite in programma oggi.

Il Boxing Day della Serie B è cominciato alle 12 e 30, con Reggiana-Reggina che apre le danze. Poi proseguirà alle 15, con ben sei partite in programma; chiuderanno le partite che si giocheranno una alle 18 e l’altra alle 21.

Vediamo tutte la partite che si giocheranno oggi:

Reggiana – Reggina, ore 12.30

Ascoli – Spal, ore 15.00

Cosenza – Pisa, ore 15.00

Entella – Pescara, ore 15.00

Frosinone – Pordenone, ore 15.00

Lecce – L.R. Vicenza, ore 15.00

Venezia – Salernitana, ore 15.00

Brescia – Empoli, ore 18.00

Cremonese – Monza, ore 21.00

Comments

comments