La sessione di calciomercato invernale si è chiusa: Juve regina, Inter subito dietro

Il 31 gennaio alle ore 20 si è chiusa la sessione di calciomercato invernale. Una sessione che ha riservato alcune trattative molto importanti.

La più importante in assoluto, manco a dirlo, è stata quella che portato Dusan Vlahovic alla Juventus. Un trasferimento di cui si vedono ancora le conseguenze, con i tifosi della Fiorentina che hanno contestato il tutto duramente. Inoltre, il club bianconero ha anticipato la concorrenza per Zakaria prendendolo a pochissimo dalla chiusura della sessione.

Indubbiamente, la regina del mercato invernale è stata la Juventus che con due arrivi così si è rinforzata proprio dove doveva rinforzarsi. Subito dietro il club bianconero, però, c’è l’Inter che ha prelevato Gosens dall’Atalanta e la quinta punta (necessaria): Caicedo. Due arrivi che rinforzano la rosa di Simone Inzaghi, in vista delle prossime settimane che saranno molto impegnative.

Per quanto riguarda il Napoli, invece, c’è stato solo l’arrivo di Tuanzebe per puntellare il reparto difensivo. Il difensore, del Manchester United, è arrivato in prestito e può giocare sia solo da difensore centrale che da terzino. Con la rosa tornata al completo (e a cui mancano solo i giocatori impegnati in Coppa d’Africa) la squadra può tornare ad esprimere quello che si era visto fino a prima del periodo con i tanti infortunati.

Infine, tra le prime in classifica l’Atalanta è stata l’ultima a compiere qualche colpo in questa sessione di mercato. La dirigenza del club bergamasco ha fatto arrivare alla corte di Gasperini Boga dal Sassuolo e Mihaila dal Parma. Il Milan, invece, non ha piazzato nessun colpo di rilievo ma ha pensato al futuro, con l’acquisto di Lazetic.

La Fiorentina perde Vlahovic e corre ai ripari. Lazio immobile, la Roma ha trovato il centrocampista che serviva

Il club viola è corso ai ripari dopo aver perso Vlahovic, prelevando Arthur Cabral dal Basilea e facendo ritornare Piatek in Italia. Inoltre c’è stato anche l’arrivo di Ikoné, per dare ancora più pericolosità in attacco. La Lazio di Lotito e Sarri conta solo due arrivi: Kamenovic e Jovane Cabral. Due arrivi che, a quanto pare, non hanno soddisfatto né Sarri né la tifoseria stando alle ultime voci.

La Roma di Mourinho, tra le squadre che lottano per i vertici della classifica, ha trovato in Sergio Olivera il centrocampista che serviva; oltre a Olivera si è rinforzata anche sulla fascia con Maitland-Niles. L’arrivo di Sabatini alla Salernitana ha portato l’arrivo di ben dieci calciatori, praticamente quasi un’altra squadra. Così come il Genoa, con un mercato di gennaio pieno di tanti arrivi di cui i più importanti sono Yeboah, Amiri e Gudmundsson.

Una sessione di calciomercato movimentata negli ultimi giorni

Quel che è stato lampante in questa sessione di mercato è che le cose si sono cominciate a muovere proprio quando è iniziata lo sosta per le nazionali. Se fino a quel momento c’erano voci e poche operazioni importanti da considerare (come quella di Piatek alla Fiorentina), solo con l’inizio della sosta si è assistito a movimenti importanti come quelli con Vlahovic, Gosens e Arthur Cabral.

Ora cominciano le settimane decisive per le sorti del campionato e della stagione in generale, soprattutto per il Napoli. E quindi non resta che supportare gli azzurri come si è sempre fatto fino ad ora.

