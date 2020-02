La sfida in panchina: Gattuso vs Setien. Due esordienti in Champions League

Napoli-Barcellona, la sfida in panchina: Gennaro Gattuso sfida Quique Setien dopo averlo già incontrato ai tempi del Milan.

Quella di domani è una sfida che ha tante storie da raccontare, una in particolare: la sfida tra Gattuso e Setien.

I due allenatori si stimano e si rispettano molto, si sono sfidati in Europa League quando Gattuso sedeva sulla panchina del Milan e Setien su quella del Betis; in quel caso l’attuale allenatore del Napoli non è mai riuscito ad avere la meglio: un pareggio e una sconfitta.

L’allenatore del Napoli ha ammesso, nella conferenza stampa della vigilia, di aver mandato più volte dei suoi uomini ad osservare gli allenamenti di Setien prima al Leganes e poi al Betis. Gattuso ammira molto il modo in cui l’allenatore spagnolo riesce a far giocare le sue squadre.

Ma forse non è l’unico motivo per cui questi due personaggi si rispettano molto. Entrambi vengono da un trascorso simile, fatto di gavetta e voglia matta di arrivare in alto.

E ci sono arrivati: quella di domani infatti sarà la prima sfida in Champions per entrambi che ci terranno sicuramente a fare bella figura.

Un altro componente della rosa azzurra che sarà contento di vedere il tecnico blaugrana sarà sicuramente Fabian Ruiz, che è stato allenato da Setien ai tempi del Betis.

Insomma, Napoli-Barcellona regala tante emozioni e tanti argomenti di discussione: domani alle 21 si passerà dalle parole ai fatti e vedremo chi avrà la meglio tra Gattuso e Setien.

