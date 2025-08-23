La soddisfazione di Conte nel post partita di Sassuolo-Napoli

Antonio Conte commenta il post partita:

”C’è sempre spazio per migliorare, dall’inizio abbiamo affrontato la partita con il piglio giusto, volevamo dare subito un’impronta.



Mi sto ancora basando su certezze dello scorso anno per poi cercare di inserire i nuovi“.

Oggi c’era soltanto De Bruyne dei nuovi, sto cercando la formula giusta per far giocare insieme i tre dello scorso anno e Kevin.



Stiamo lavorando da poco e si sono viste cose interessanti.



Nella costruzione potevamo velocizzare e andare in verticale, a volte abbiamo interrotto situazioni che potevano sfociare in cose importanti. Siamo partiti bene, ho visto lo spirito giusto“.

Scott è un assaltatore e arrivando da dietro può diventare devastante.



Lui ha anche il tiro da fuori.



Il gol è una situazione che proviamo in allenamento, è stato bravo anche Politano e Lucca con il movimento.



De Bruyne ha caratteristiche diverse, gli piace manovrare e difficilmente attacca l’area di rigore“.

L’allenatore del Napoli ha concluso parlando della lotta scudetto:

“Sarà un campionato difficile e molto interessante. Ci saranno sette, otto squadre che lotteranno per vincere lo Scudetto ed entrare in Champions.



Sono tutte squadre forti e attrezzate. Serve avere pazienza e poi ottenere il massimo.



Sarà un campionato molto difficile, sono anche tornati allenatori bravi e vincenti in squadre strutturate“.

