La Sony annuncia l’acquisizione di Bungie, creatori di Halo e Destiny

Nella giornata di ieri, quasi come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia dell’acquisizione di Bungie da parte di Sony.

L’acquisizione avrà un costo di 3,6 miliardi dollari. Un altro evento importante nell’industria del gaming, dopo il terremoto di inizio anno scatenato da Microsoft con l’acqusizione di Activision/Blizzard. Il CEO di Bungie, Pete Parsons, ha annunciato che lo studio continuerà a “pubblicare e sviluppare i suoi giochi in modo indipendente.”

Poi Parsons ha proseguito così:

“In SIE (Sony Interactive Entertainment), abbiamo trovato un partner che ci supporta incondizionatamente in tutto ciò che siamo e che vuole accelerare la nostra visione per creare intrattenimento intergenerazionale, il tutto preservando l’indipendenza creativa che batte nel cuore di Bungie. Come noi, SIE crede che i mondi di gioco siano solo l’inizio di ciò che le nostre IP possono diventare. Insieme, condividiamo il sogno di creare e promuovere franchise iconici che uniscono amici in tutto il mondo, famiglie di generazioni diverse e fan su più piattaforme e mezzi di intrattenimento.​”

Sull’acquisizione è intervenuto anche Hermen Hulst, capo dei Playstation Studios:

“Sono assolutamente entusiasta di dare il benvenuto a Bungie nella famiglia PlayStation! Bungie crea giochi basati sulla community con una tecnologia eccezionale e che sono estremamente divertenti da giocare; so che tutti i PlayStation Studios saranno entusiasti di ciò che possiamo condividere e imparare insieme.“

