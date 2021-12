La Spagna e lo streaming: highlights Copa del Rey gratis su Twitch

La Spagna continua la sua apertura al mondo dello streaming online. Anche gli highlights della Copa del Rey saranno gratuiti su Twitch.

La RFEF (Reale Federazione Spagnola del Calcio) ha dato il via libera per la trasmissione in streaming degli highlights di Copa del Rey. Tutto in maniera gratuita. Una decisione che manda avanti il progetto iniziato con la Liga, che ha fatto da apripista.

Ancora una volta, tra l’altro, sarà Ruben Martin ad avere il compito di riproporre le sintesi della Coppa. Il giornalista di COPE è uno dei volti che più è riuscito a sfruttare la piattaforma Twitch, di cui Amazon è proprietaria. Un altro passo importante per lo sport, che magari può far riavvicinare i giovani al calcio sfruttando proprio la piattaforma streaming.

