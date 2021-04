La Spagna non riconosce il Kosovo e lo sminuisce in diretta

Nella serata di ieri, per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022, la Spagna ha giocato contro il Kosovo.

Tra i Paesi che non accettano l’indipendenza del Kosovo c’è proprio la Spagna. E ieri sera in diretta sono successe diverse cose che hanno sminuito la nazione del Kosovo; prima tra tutte l’emittente TVE non ha fatto sentire l’inno kosovaro agli spagnoli. Poi, la grafica come potete vedere dall’immagine seguente:

Come si può notare, “kos” è in piccolo mentre “ESP” è in maiuscolo. Una strategia per sminuire il Kosovo, quella della Nazionale Spagnola, che è proseguita anche in conferenza stampa post partita; i giornalisti spagnoli hanno dovuto fare domande al ct senza mai dire la parola “Kosovo”. E la Spagna aveva annunciato il tutto via Twitter; tutto questo perché non è riconosciuta l’indipendenza del Kosovo dalla Serbia.

In più c’è un altro aspetto da considerare. Il governo spagnolo teme che dichiarazioni di indipendenza come quella fatta dalla nazione kosovara possono incoraggiare la Catalogna ed i Paesi Baschi a staccarsi proprio dalla Spagna.

Un caso politico che si è traslato nel calcio, quello che è successo ieri. E non è il primo, dato che come ricorda il portale calciomercato.com il ct montenegrino Ljubisa Tumbakovic rifiutò di sedere in panchina in una partita valida per Euro 2020.

