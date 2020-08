La Spezia per la prima volta in Serie A, gli auguri del Napoli: “Ci vediamo presto”

La Spezia promossa in Serie A per la prima volta nella sua storia. Il Frosinone vince la gara di ritorno, ma passano i liguri.

Storico Spezia: la squadra ligure e’ promossa in serie A per la prima volta nella sua storia. E’ la conseguenza della finale di ritorno dei play off di B, giocata a La Spezia: dopo la vittoria dell’andata a Frosinone, per 1-0, la squadra allenata da Italiano ha perso 1-0 (gol di Rohden al 16′ st) ma e’ promossa in forza della miglior classifica della stagione regolare.

Ecco gli auguri della SSC Napoli:

Complimenti @acspezia per la storica promozione in @SerieA 👏

Ci vediamo presto! — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 21, 2020

