La squadra è con Gattuso, azzurri compatti dentro (con il 4-3-3) e fuori dal campo

La squadra è con Gattuso, contro lo Spezia c’è stata la sperata reazione coincisa con il ritorno al 4-3-3. Ecco quanto scrive Il Mattino.

“La squadra è compatta intorno a Gattuso, contro lo Spezia l’ennesima dimostrazione. Gli azzurri hanno risposto con una prestazione super per i primi 45 minuti: tutti perfetti, la squadra ha girato al meglio con il ritorno al 4-3-3. Cinque i cambi di Gattuso rispetto al match perso al Bentegodi 3-1 contro il Verona: Ospina in porta, Manolas al centro della difesa, Mario Rui terzino sinistro, Elmas a centrocampo e Politano in attacco. Squadra compatta in tutti i sensi nel rapporto con l’allenatore e sul campo con reparti stretti, pochissimi spazi concessi agli avversari e palle gol sfruttate al meglio.

Raggiunto l’obiettivo della semifinale contro l’Atalanta, doppia partita con match di andata al “Maradona” mercoledì prossimo e ritorno la settimana successiva a Bergamo. Il Napoli ha reagito con lo Spezia, gli azzurri hanno risposto al meglio nel momento più difficile per Gattuso sulla panchina azzurra. Ora occorrono altre immediate conferme”.

