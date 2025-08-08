La SSC Napoli ha ospitato la Nazionale italiana di Calcio a 5 non vedenti

La SSC Napoli, durante il ritiro di Castel di Sangro, ha avuto il piacere e l’onore di ospitare la Nazionale italiana di Calcio a 5 non vedenti

Il post sul canale X del club azzurro: “Un momento di grande valore umano e sportivo, in cui il calcio ha confermato la sua capacità di essere un ponte che unisce persone, storie e ideali. Grazie alla squadra e allo staff per la visita e per il messaggio di ispirazione che avete condiviso con noi”.

https://x.com/sscnapoli/status/1953762210703868305?s=46&t=ZANwi1Guvpe9c9VPHOArgQ

Comments

comments