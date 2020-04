La storia di Nonna Peppa, 109 anni. “Canto contro la paura”

Nell’edizione odierna del “Mattino” la storia di Nonna Peppa: anziana di 109 anni che vive in un basso al rione Sanità di Napoli.

“Inseguita dalla «Spagnola»da bambina, coccolata con il ragù della domenica, senza più il marito, soffrendo della morte di un figlio, costretta a non uscire ai tempi del coronavirus, Giuseppina Salerno non fa entrare nessuno nel suo basso in via Cristallini. «Sciò, sciò», ripete con voce squillante e, con lo stesso tono, canta per allontanare la paura della morte. Sulla soglia, appoggiata sugli scuri di legno, mostra il volto verace di Napoli, allegra e irresistibile: la nonna da guinness sfugge anche alle classifiche. Centonove anni il prossimo 17 giugno mai dichiarati fino a quando non ha superato le tre cifre. Una salute di ferro abbinata a una consolidata paura delle malattie, tant’è che le nipoti le danno le «gocce», le gocce d’acqua, sostenendo siano miracolos emedicine.”

