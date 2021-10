Serata storta per il Kosovo e per Amir Rrahmani, impegnati contro la Svezia per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022.

La nazionale del difensore del Napoli è uscita sconfitta dal match contro la Svezia 3 a 0. Per Amir Rrahmani 90 minuti in campo, praticamente ha disputato tutto il match.

Dopo questo match, questa è la situazione del girone in cui milita anche il Kosovo:

Spagna 13

Svezia* 12

Grecia* 9

Kosovo 4

Georgia 1

*Una partita in meno

