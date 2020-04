La UEFA alle federazioni: “Non escludete l’ipotesi play-off”

La UEFA ha invitato tutte le federazioni a tentare ogni strada per far partire la fase-2 dopo lo stop per il Coronavirus. Lo riporta La Repubblica.

“Ora il Napoli ha un motivo in più per sperare nella ripresa della stagione. L’esecutivo dell’Uefa ha infatti sbarrato le porte del ripescaggio in Champions degli azzurri, ufficializzando le modalità di accesso alle Coppe. In caso di mancata conclusione dei campionati nazionali, hanno fatto sapere da Nyon, saranno validi i risultati maturati sul campo fino all’interruzione. Sono state dunque escluse le ipotesi alternative di far valere il ranking Uefa o la classifica del campionato precedente, che avrebbero premiato Insigne e compagni.

Per questo il club di De Laurentiis dovrà tifare d’ora in poi ancora di più nella ripresa dell’attività agonistica: per giocarsi il tutto per tutto nelle 12 giornate della Serie A che restano e per avere la possibilità di alzare un trofeo sul campo. Senza trascurare l’ipotesi estrema del ricorso ai play-off, che è stata suggerita anche alla Figc dall’Uefa, che ha invitato a tutte le federazioni a tentare ogni strada per far partire la fase-2″.

L’articolo completo, sulle pagine de La Repubblica, edizione Napoli.

Comments

comments