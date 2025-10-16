La UEFA apre un procedimento nei confronti della Juventus

La Juventus, dunque, è finita nuovamente sotto la lente da parte della UEFA per un possibile sforamento dei parametri del FPF.
L’esito di questo procedimento sarà reso noto nella primavera del 2026, ma intanto il club bianconero ha anticipato quelle che potrebbero essere le sanzioni.
“Possibile sanzione economica di importo presumibilmente non rilevante oltre che possibili restrizioni sportive (quali, ad esempio, restrizioni alla registrazione di nuovi calciatori nelle liste di competizioni UEFA”
Così il comunicato pubblicato dalla società, che non si aspetta dunque delle ripercussioni particolarmente pesanti