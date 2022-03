La UEFA si prepara alla rivoluzione e a dire addio al FFP

Il portale Calcio&Finanza riporta le ultime riferite dal New York Times, con la UEFA pronta alla rivoluzione a dire addio al FFP.

Anche il nome sarà abbandonato con le nuove regole, dato che si chiamerà semplicemente “regolamento per la sostenibilità finanziaria“. Nel dettaglio, si parla di un tetto alle spese che potranno sostenere le squadre; tetto fissato al 70% dei ricavi, che non potrà essere superato se non in determinate condizioni (fino ad un massimo di 10 milioni di euro, con bilanci sani e senza violazioni precedenti del regolamento).

Un tetto che però sarà raggiunto gradualmente, secondo quanto riferisce il New York Times. Il primo anno, infatti, il tetto sarà fissato al 90% e poi, nel giro di tre stagioni, si arriverà ad un tetto del 70%. Inoltre ci saranno controlli più stringenti sulle sponsorizzate siglate con società correlate alla proprietà del club.

Il Times riporta anche che, per via delle questioni legali, l’ipotesi del salary cap in stile statunitense è stato abbandonato. Un altro dei temi è quello delle punizioni che la UEFA può infliggere ai club che non rispetteranno le norme. Si parla di multe, esclusioni ma anche di retrocessione dalla competizione UEFA che si sta giocando. Per esempio, un club può essere retrocesso dalla Champions League all’Europa League.

Oltre a queste punizioni, con il nuovo format delle competizioni, si parla anche di penalizzazione nei punti nella classifica. Questo perché la classifica sarà unica, tra le partecipanti al torneo. Per il New York Times, infine, il 7 aprile ci sarà una riunione del Comitato Esecutivo UEFA in cui saranno votate le nuove norme; sempre secondo il Times, per chiudere, queste nuove regole potrebbero favorire club come PSG, Bayern Monaco e quelli inglesi, consolidando la loro egemonia.

fonte: Calcio&Finanza.

Comments

comments