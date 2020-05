La Val di Sole protagonista con l’iniziativa per i sanitari dei Covid Center d’Italia

Con un comunicato stampa, la Val di Sole annuncia che per i sanitari impegnati in prima linea nei Covid Center d’Italia la vacanza è regalata dagli operatori turistici della valle trentina.

Il comunicato:

“Per ringraziare il personale sanitario impegnato in prima linea nei Covid Hospital di tutta Italia, la Val di Sole ha deciso di fare un gesto concreto. Regalare loro una vacanza di 3 notti durante la quale, oltre a riposarsi, potranno scoprire alcune delle “esperienze salutari” che la valle ha predisposto per i propri ospiti; questo con l’obiettivo di evidenziare i poteri “terapeutici” delle attività svolte in montagna.

Le categorie interessate comprendono tutti i sanitari italiani (medici, infermieri, operatori sociosanitari, tecnici di radiologia, psicologi) e a loro si aggiunge anche il personale ausiliario e gli addetti delle pulizie. Una logica inclusiva, per coinvolgere tutte le persone che hanno prestato servizio nei reparti Covid dei nosocomi italiani.

Ognuno di loro potrà avere l’opportunità di soggiornare in uno degli hotel della Val di Sole trentina, fino ad esaurimento posti disponibili per l’offerta. Per accedere all’iniziativa, basterà una lettera dell’azienda ospedaliera nella quale si è lavorato, che confermi la presenza in servizio nel Covid Center.

Oltre all’ospitalità, il personale sanitario dei Covid center avrà gratuitamente a disposizione la Val di Sole Guest Card che garantisce l’utilizzo degli impianti di risalita e potrà usufruire sempre gratuitamente anche di una delle “top experience” che la Val di Sole ha selezionato per mostrare il vero volto della montagna.

Con l’augurio che il rumore di ambulanze e dei dispositivi di ventilazione venga gradualmente dimenticato. Ma anche un modo per dire GRAZIE per l’immane sforzo professionale profuso.”

Per quanto riguarda tutti i dettagli dell’offerta, si può andare a visitare la pagina ufficiale dove è illustrato il tutto. Una grandissima iniziativa per chi ha lottato in prima linea contro l’emergenza sanitaria.

fonte: greenpress.it

